Аксаков: Либерализация тарифов ОСАГО нереальна

Москва, , 12:19 — REGNUM Освободить стоимость полисов обязательного автострахования (ОСАГО) от государственного регулирования в ближайшее время не удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Насчет либерализации тарифообразования на ОСАГО — думаю, что это нереально, в сегодняшних условиях точно», — считает Аксаков, комментируя предложение Российского союза автостраховщиков (РСА) уйти от государственного регулирования тарифов.

По словам депутата, ранее он предлагал поэтапно двигаться к уменьшению влияния Центробанка на стоимость полисов, но пока что эта идея не получила поддержки.

«Я предлагал в свое время двигаться к этому поэтапно: можно было бы определить более либеральный порядок для сверхлимитных сумм, которые добровольно определяют, застраховано ли лицо или страховая компания. То есть, если сумма компенсации свыше 400 тыс. рублей, то там тариф может быть либеральным», — отмечает Аксаков.

РСА предложил позволить Центробанку РФ с июля 2018 года регулировать только три параметра — максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД. Кроме того, согласно предложению страховщиков, с января 2020 года Центробанку следует полностью отказаться от влияния на тарифы ОСАГО и устанавливать только нижний тарифный коридор.

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