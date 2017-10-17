Глава Нацбанка: в Казахстане вырос объем кредитов

Астана, , 12:21 — REGNUM В Казахстане объем кредитов за первую половину 2017 года вырос на 5,7%. Об этом сообщил председатель Национального банка Данияр Акишев в ходе заседания правительства.

«Рост произошел благодаря увеличению кредитов в национальной валюте на 23,2%, или на 1,1 трлн тенге», — говорит Акишев.

Общий объем кредитов на конец августа составил 13 трлн тенге, увеличившись с начала года на 2,6%. По данным Акишева, средняя ставка по кредитам в национальной валюте юридическим лицам снизилась до 13,8%. Для сравнения, в декабре 2016 года она составляла 14,5%.

«Продолжается рост денежного предложения, который происходит за счет тенговой части, — говорит глава Нацбанка. — В абсолютном значении количество тенге с начала года выросло на 600 млрд. тенге. Отношение всех денег в экономике к ВВП, то есть уровень монетизации, составило 40%».

Также Акишев сообщил, что в августе средняя ставка по срочным депозитам в тенге для физических лиц составила 12,2%, для юридических лиц — 8%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объем розничной торговли в Казахстане за январе-сентябрь текущего года составил 6,24 трлн тенге. Это показывает, что объем увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое значение получилось за счет более низкого среднемесячного курса доллара США к тенге в 2017 году.

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