В Казахстане приватизировано почти 300 объектов госсобственности

Астана, , 12:07 — REGNUM С начала 2017 года в Казахстане приватизировано около 300 объектов госсобственности, в целом на продажу было выставлено более 400 объектов. Об этом заявил министр финансов Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Комплексный план приватизации на период с 2016 по 2020 год включает 877 объектов. По состоянию на 1 октября на продажу выставлен 441 объект, из них 291 объект продан, выручено в общей сложности 112,7 млрд тенге.

В число проданных объектов вошли 23 объекта республиканской собственности (цена продажи — 8,3 млрд тенге), 162 объекта коммунальной собственности (33,1 млрд тенге), а также 106 объектов квазигоссектора (71,3 млрд тенге). Еще 211 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации.

Учитывая реорганизуемые и ликвидируемые объекты, Комплексный план приватизации выполнен на 74,3%, отметил министр.

Продажа 473 объектов была намечена на 2017 год, на торги был выставлен 251 объект. Реализовано 112 объектов на сумму 55,6 млрд тенге, еще 115 находятся на стадии реорганизации и ликвидации. Таком образом, в текущем году должны быть реализованы 107 объектов госсобственности.

«Результаты анализа на предмет результативности продажи объектов показывают, что при общей балансовой стоимости 96 млрд тенге сумма реализации 291 объекта составила 112,7 млрд тенге», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в 2017 году планировалась реализация 24 топовых объектов. В их числе — 20 объектов нацхолдингов и четыре объекта республиканской собственности.

Продано к настоящему моменту 6 объектов, еще 11 выставлены на торги. Речь идет о восьми объектах ФНБ «Самрук-Казына» и трех активах НУХ «Байтерек».