Министр экономики Казахстана: экономическая активность улучшилась

Астана, , 12:03 — REGNUM Прогноз социально-экономического развития Казахстана уточнен на основе отчетных данных по ВВП за 2016 и показателей за текущий год. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, говорится на сайте премьер-министра Республики Казахстан.

По данным Сулейменова, с начала этого года экономическая активность улучшилась. Рост ВВП за первые девять месяцев составил 4,3%. В целом по итогам года ожидают рост в 3,4%. Номинальный ВВП по прогнозам составит 51 855,3 млрд тенге, что превышает одобренный ранее показатель на 2 114,7 млрд тенге. ВВП на душу населения увеличится до $8,7 тыс.

Рост промышленности пересмотрели в сторону увеличения до 6,2% за счет ожидаемого роста в горнодобывающей отрасли и обрабатывающей промышленности.

С учетом улучшения экономической активности и стабилизации мировых цен на экспортируемые товары, прогноз по экспорту увеличили до $47 млрд, импорт остался на прежнем уровне — $32,7 млрд.

Также уточнили прогноз параметров республиканского бюджета на 2017 год. Ожидается, что доходы составят 4 952,8 млрд тенге. Это на 60,8 млрд тенге выше утвержденного плана.

Также предлагается сократить дефицит бюджета на 47,9 млрд тенге для сдерживания роста правительственного долга и поддержания суверенного рейтинга Казахстана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Казахстана выделит 11 млрд тенге для внедрения системы электронного расследования. Деньги пойдут на обновление технического оснащения органов расследования МВД. Система будет внедряться поэтапно в разных областях страны.

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