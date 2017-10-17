Денег нет, но вы судитесь: строителям Якутской ГРЭС-2 не платят зарплату

Якутск, , 12:02 — REGNUM В Якутии разгорается новый скандал: 50 сотрудников организаций-субподрядчиков строительства Якутской ГРЭС-2 не получили заработанные деньги еще с 2014 года. На руках у людей, оставшихся без зарплат, есть все необходимые для взыскания средств с компаний-должников судебные решения, но получить долги они не помогают. Тем не менее за свои права экс-работники субподрядчиков ГРЭС-2 намерены продолжать бороться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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От имени полусотни обманутых людей в редакцию газеты «Якутия» обратились работавшие в 2014 году на субподрядчиков строительства ГРЭС-2 Евдокия Давыдова, Ольга Голушко и Людмила Журбенова, которым суд обязал компании, в которых они были трудоустроены, выплатить 141, 241 и 152 тыс. рублей соответственно. Женщины убирались в домах рабочих масштабной стройки, следили за порядком в гараже и готовили строителям ГРЭС-2 еду в течение полугода, но, как оказалось, трудились бесплатно — даже имея на руках решения суда, денег так и не получили.

«Принимало нас ООО «Восток» — субподрядная организация, — рассказала Евдокия Давыдова. — Начали работать. Вдруг трудовые договоры переделали, нам сунули другие бумажки. Прошел месяц, предприятие опять поменялось, стало именоваться ООО «СевКомТранс», директор Ирина Чусовская. Ну мы поняли, что таким образом субподрядчики крутят деньги».

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Женщина также рассказала республиканской газете о том, что двое работников вообще погибли на неоплачиваемой работе по стройке ГРЭС-2: пожилой мужчина сильно простудился, был сразу отправлен с пневмонией домой, где скончался; ещё одна сотрудница внезапно скончалась на стройке после воспаления лимфатических узлов.

«Работа была очень тяжелая, — отметила также Евдокия Давыдова. — Трое приезжих, не получив ни копейки зарплаты, стали бастовать. Их быстро уволили. Тогда мы поняли, что денег нам не видать. Я написала заявление в последние дни декабря 2014 года и ушла».

Судебные приставы помочь людям взыскать задолженности не смогли, так как субподрядчики обанкротились.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство Якутской ГРЭС-2 должны были закончить ещё в декабре 2015 года, но оно длится до сих пор. По новой информации, сроки завершения строительства объекта перенесены на октябрь 2017 года, но пока о запуске электростанции никто официально не заявлял. В срыве сроков Счётная палата РФ обвинила «РусГидро».

Тем временем Якутская ГРЭС давно выработала свой ресурс. 1 октября на одной из её турбин произошёл хлопок, из-за которого столица республики и прилегающие к ней районы остались без света и сильно пострадал рабочий предприятия.