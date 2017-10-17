Глава РСА объяснил необходимость либерализации ОСАГО

Москва, , 11:16 — REGNUM В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подготовили предложение по переходу на тарифы ОСАГО, не регулируемые государством. Если они будут приняты, то с июля 2018 года ЦБ РФ будет регулировать только три параметра — максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД.

По данным «Коммерсанта», документ утвержден правлением РСА и направлен на согласование в Банк России. Если концепцию одобрят, то с июля 2018 года страховщики смогут устанавливать сами наценки и скидки за мощность машины, территорию использования, возраст и стаж водителя.

И это не окончание реформы: реализация концепции предусматривает отказ с 1 января 2020 года от влияния регулятора на тарифы ОСАГО. Напомним, что на либерализацию ОСАГО Банк России согласился еще два года назад, и в ноябре 2015 года ЦБ РФ поручил страховщикам проработать «дорожную карту» по отказу от регулируемых тарифов.

Согласно документу, Банку России предлагается лишь устанавливать максимальный базовый тариф (ТБ) для легковых автомобилей физлиц, например 30 тыс. руб. и максимальный размер премии, других ограничений нет. Согласно действующей норме, максимальная цена полиса ограничена трехкратным ТБ и пятикратным, если клиент страховщика предоставил ему недостоверные сведения при заключении договора.

РСА предлагает ЦБ РФ с 1 января 2020 года устанавливать лишь нижнюю границу тарифного коридора на основании информационной базы РСА. Кроме того, регулятор сможет влиять на перечень обязательных факторов риска, которые страховщики обязаны учесть при тарификации, например, историю вождения (сейчас это КБМ).

Банку России предложен еще один вариант: отмена на первом этапе четырех коэффициентов (возраста, стажа, ограничения по допуску за руль и прицепного) и установка максимума ТБ в 20 тыс. рублей только для легковых автомобилей физлиц.

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По мнению главы РСА Игоря Юргенса, к настоящему времени на рынке сложились нормальные условия для перехода на свободный тариф — «нет лидера с большим отрывом, нет большой зоны провала».

«Сложилась группа крупных страховщиков, у которых доля в количестве договоров 10−15%, группа средних компаний с долями 2−4%. На наш взгляд, такие условия сбалансированные», — цитирует издание Юргенса.

Напомним, сейчас «вилка» тарифов по ОСАГО на каждый вид транспорта устанавливается регулятором. Согласно новым поправкам в закон об ОСАГО, грядёт либерализация — страховщики смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри утвержденных ЦБ РФ базовых значений.

Новые поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) были предложены Министерством финансов РФ. Специалисты авторынка, автострахования и сопутствующих отраслей, опрошенные ИА REGNUM, смотрят на вопрос либерализации тарифов ОСАГО по-разному, но едины в одном: ныне существующую тарификацию, её принцип необходимо срочно менять.

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