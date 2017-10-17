«Саханефтегаз» — банкрот: «Неграмотный менеджмент руководства Якутии»

Якутск, , 11:30 — REGNUM ОАО национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» официально признана банкротом. Арбитражный суд Якутии завершил конкурсное производство в отношении организации, признание её финансовой несостоятельности длилось почти 10 лет — с 2008 года, в результате этого процесса удовлетворено 12,55% требований кредиторов «Саханефтегаза», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На всех кредиторов у компании не хватило ликвидного имущества: его рыночная стоимость составляла 1,2 млрд рублей, реализовано оно было за 525,6 млн. Дебиторская задолженность «Саханефтегаза» составляла 2,5 млрд рублей. Нереализованное имущество компании-должника (нефтяные скважины №179−76 и № 179−87) определением арбитражного суда от 12.07.2017 передано ТУ Росимущества.

«Мероприятия, проводимые в процедуре конкурсного производства и направленные на обнаружение имущества должника и формирование конкурсной массы, выполнены арбитражным управляющим в полном объеме. Иной возможности для расчетов с кредиторами не имеется, расчетные счета закрыты, документы переданы на хранение», — сообщается в определении о завершении арбитражем конкурсного производства.

Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» была создана в 1992 году с целью расширения и укрепления сырьевой базы, обеспечения надежного снабжения потребителей газом, нефтью и продуктами их переработки, организации нефтеперерабатывающей промышленности, напоминает кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов. При учреждении ННГК «Саханефтегаз» в уставный капитал были внесены пакеты акций всех существующих на момент учреждения нефтегазовых предприятий Республики Саха (Якутия): 51% УК АО «Якутгазпром», 51% УК АО «Ленагаз», 51% УК АО «Ленанефтегаз» и 51% УК АО «Якутскгеофизика».

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) № 31 от 28 января 2001 года «О реорганизации, акционировании и разгосударствлении предприятий нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия) «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» была преобразована в акционерное общество открытого типа с закреплением 25% пакета акций у государства.

«В целом, идея создания такой компании была правильной, так как в республике были открыты крунейшие нефтегазовые месторождения: Талаканское и Чаяндинское, — считает Юрий Данилов. — При разработке этих месторождений ОАО «Саханефтегаз» могла встать в ряд крупнейших российских нефтегазодобывающих компаний. Однако руководство компании и республики в поисках инвестиций нашли не того инвестора — компанию ЮКОС во главе с Михаилом Ходорковским».

По словам эксперта, на тендере 2001 года Министерства природных ресурсов Российской Федерации на разработку Талаканского месторождения ими был заявлена сумма разового платежа за пользование недрами в 501 млн долларов, которую компания не смогла осилить даже при поддержке ЮКОСа. Тогда достаточно было заявить сумму в 101 млн долларо. Юрий Данилов писал тогда президенту республики Михаилу Николаеву. В итоге скандала ОАО «Сургутнефтегаз» выиграл тендер с размером 61 млн долларов, «Саханефтегаз» остался без Талакнского месторождения, а затем и Чаяндинское месторождение было передано ОАО «Газпром».

"Налицо, конечно, неграмотный менеджмент руководства Якутии и самой компании, что в итоге привело к такому печальному исходу, — уверен кандидат экономических наук. — Сейчас активы ОАО «Саханефтегаз» различными путями переданы в ОАО «Саханефтегазсбыт». А всё могло бы быть намного лучше для республики, бюджет имел бы значительные поступления от добычи и экспорта нефти и газа, сравнимые с поступлениями от АЛРОСА. Потерянного уже не вернуть».

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Как сообщало ИА REGNUM, нельзя назвать благополучной и ситуацию в созданном на основе «Саханефытегаза» — «Саханефтегазсбыте». В сентябре компания просила у «Азиатско-Тихоокеанского банка» в долг 1 млрд рублей на пополнение оборотных средств.

Напомним, ОАО «Национальная Нефтегазовая компания «Саханефтегаз» (ОАО «ННГК «Саханефтегаз») была учреждена в 1994 году путем передачи контрольных пакетов акций (51%) 13 приватизированных предприятий отрасли, принадлежащих Якутии.