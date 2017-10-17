Севастополю предстоит потратить 25 млрд рублей до конца года

Севастополь, , 10:47 — REGNUM В ноябре-декабре Севастополю предстоит израсходовать в четыре раза больше средств, чем за прошедшие месяцы 2017 года. Об этом 16 октября заявил директор департамента финансов правительства города Владимир Штоп, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В четвертом квартале необходимо будет освоить средств в четыре раза больше, чем было освоено за предыдущие отчетные периоды. План по расходам утверждён в соответствии с заявками главных распорядителей в сумме 24,7 миллиарда рублей», — сказал Штоп.

В частности, около 6,3 млрд рублей необходимо освоить департаменту капитального строительства; 5 млрд рублей — городскому хозяйству; 2,7 млрд рублей — департаменту транспорта; 2 млрд рублей — здравоохранению.

При этом за девять месяцев этого года Севастополь освоил лишь 64% бюджетных средств, по данным правительства. Губернатор Дмитрий Овсянников потребовал представить «реальный прогноз неосвоения» запланированных средств. Эти деньги будут направлены на другие цели — с тем, чтобы гарантированно добиться 100% исполнения бюджета.

Он добавил, что сейчас ресурс неизрасходованных средств городского бюджета составляет около двух миллиардов рублей. Эта сумма сложилась, в том числе, по причине отказа от продажи госсобственности — по заявлению главы города, «мы не спешим за бесценок продавать активы».

«Ожидается не полное исполнение бюджета по доходной части — из-за неисполнения программы приватизации — это 1,7 млрд рублей. Плюс на лизинговые платежи. В итоге два миллиарда ждут освоения», — сказал глава Севастополя.

При формировании бюджета 2017 года сообщалось, что доходную часть бюджета планируют пополнить за счет продажи государственной собственности.

Летом этого года компания «Инвест резерв», в структуре винзавода Alma Valley, купила 1,09 тыс. гектаров земли под виноградники. Сумма сделки — 0,5 млрд рублей.

Добавим также, что 12 октября на заседании правительства РФ было одобрено выделение из резервного фонда 500 млн рублей Севастополю — на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры. О выделении денег ранее заявлял президент Владимир Путин. Документ был опубликован сегодня, 17 октября, на сайте правительства РФ.

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