Индийская нефть Белоруссии не светит

Минск, , 17:35 — REGNUM Расширение работы «Белоруснефти» на индийском нефтяном рынке связано, в первую очередь, с тем, что в самой Белоруссии компании некуда расти. Однако поставки черного золота из Индии в республику — дело почти нереальное с логистической точки зрения, поэтому о такой перспективе говорить не приходится. Но если Минску придется выбирать между Украиной и Индией, то это будет азиатское направление. Об этом 17 октября в интервью ИА REGNUM заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник.

По его словам, сейчас кооперация с Россией налажена, и Белоруссия получает столько нефти, сколько ей необходимо. По крайней мере, пока все нефтяные конфликты остались позади.

Что касается «Белоруснефти», то, как отметил эксперт, это довольно успешная компания, но ей негде развиваться внутри страны. В целом предприятие вышло на стабильный уровень добычи нефти. Основные работы по добыче нефти ведутся в Гомельской области, но этот уровень остановился на отметке менее чем 1,7 млн тонн в год.

«Просто им негде развиваться внутри, и компания, конечно, стремится за периметр. Там ее наработки и возможности могут быть оценены и перспективны», — подчеркнул аналитик.

Говоря о возможности поставок в будущем нефти из Индии в Белоруссию, Пасечник обратил внимание на то, что такой вариант в любом случае проиграет по логистике российским поставкам, и как следствие — в коммерции. К тому же Россия дает преференции Минску по реэкспорту нефти.

«Сейчас нет таких мотивов, чтобы какую-то диверсификацию проводить. Эта идея проигрывает в сравнении с поставками нефти из России. Так исторически сложилось, что в СССР в единой системе Белоруссия использовалась как переработчик. В принципе эта схема и продолжена в новом формате. А предприятию «Белоруснефть» как добытчику необходимы возможности развиваться», — сказал руководитель аналитического управления ФНЭБ.

Он также напомнил, что в сентябре белорусская компания начала бурение скважин на Украине. Однако если выбирать между Украиной — поиском сланцевой нефти и газа — и Индией, то приоритетней для Белоруссии азиатское направление, сказал эксперт.

«Связи с Киевом — пока без каких-либо больших успехов. Я думаю, что всё равно они будут переориентироваться и искать более эффективные регионы для развития. Потому что с Украины ушли крупные американские игроки — и Exxon, и Chevron — из-за неперспективного, пустого бурения», — заключил Александр Пасечник.

Как ранее передавало ИА REGNUM, недавно БелНИПИнефть закончила для компании Oil India разработку программы по восстановлению скважин восточной части месторождения Дигбой. Теперь РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» окажет Oil India инженерно-консультационные услуги по реабилитации месторождения нефти Чабуа (штат Ассам).

Что касается Украины, то в этом году «Белоруснефть» впервые пробурит четыре наклонно-направленные скважины № 25 Семиренковского газоконденсатного месторождения по контракту с украинской частной газодобывающей компанией «ДТЭК Нефтегаз».

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