Ставропольские подтопленцы ждут новое жилье

Ставрополь, , 09:58 — REGNUM Правительство Ставропольского края в ближайшее время приступит к выдаче жилищных сертификатов жителям районов, пострадавших в результате паводков в мае этого года. По данным пресс-службы губернатора, с 18 по 20 октября планируется выдать 72 государственных жилищных сертификата.

Сертификаты получат жители, Андроповского, Буденновского, Кочубеевского и Петровского районов, Минераловодского и Георгиевского городских округов. Для выдачи документов в эти районы отправятся комиссии.

До конца октября планируется выдать еще 178 таких сертификатов. Всего, как сообщается, всего согласована выдача 367 сертификатов, а, как ранее сообщалось, общее число граждан, подавших заявления на получение сертификатов, превышает 400.

Между тем, как стало известно накануне, 16 октября, краевые власти планируют ввести ограничение на строительство в зонах возможных подтоплений — по словам первого заместителя краевого правительства Николая Великданя, такая мера позволит избежать последствий майского паводка. Работы по определению таких зон планируется провести уже в ближайшие месяцы. Ограничения, в частности, могут коснуться Кавказских Минеральных Вод, Георгиевского района и Минераловодского городского округа. Добавим, что ранее сообщалось о разработке в крае комплекса противопаводковых мер на 6,4 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в результате паводка в Ставропольском крае затопило более двух тысяч домов в 29 населенных пунктов. Пострадали сельскохозяйственные посевы — тысячи гектаров были просто смыты. Режим ЧС был введен 25 мая. 6 июля он был снят. Объем ущерба превысил 2,5 млрд рублей.

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Между тем, 15 июня во время «Прямой линии с президентом» жительница села Краснокумское Валентина Саковская сообщила, что люди не могут получить компенсации, а за оценку ущерба и сбор документов с населения требуют уплаты денег. Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить использование федеральных средств, выделенных для помощи пострадавшим от майского паводка на Ставрополье.

«Федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хотел задать вопрос своему тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, где деньги?» — обратился к главе Ставрополья Владимир Путин.

После звонка на «Прямую линию» компенсации стали выплачиваться активнее, а в сентябре правительство края утвердило дополнительные выплаты — для инвалидов и пенсионеров.

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Процесс выдачи жилищных сертификатов в правительстве края ранее обещали начать в октябре — ноябре. После того, как сертификаты выдадут, у их владельцев будет год, чтобы определиться, где они будут дальше жить. Причем выбрать они могут новое жилье в любом регионе России.

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