Правительство предложило налоговые преференции участникам реновации

Москва, , 09:45 — REGNUM Правительство РФ представило поправки к законопроекту об освобождении от налогообложения операций по реновации жилищного фонда в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, законопроект Госдума приняла в первом чтении, поправки предлагается принять во втором.

Так, правительство предлагает освободить участников программы реновации от уплаты государственной пошлины за регистрацию права на полученные в рамках программы квартиры.

Предусматривается освобождение этих физических лиц от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов, полученных в связи с реализацией программы реновации, в виде жилого помещения (доли в нем) или равноценного возмещения в денежной форме.

Участники программы получают право при реализации квартир, полученных в рамках программы реновации, при исчислении НДФЛ учитывать затраты на приобретение (создание) жилых помещений, переданных Москве в рамках программы.

При исчислении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, предусмотренного статьёй 2171 Налогового кодекса в целях освобождения от обложения НДФЛ, предлагается учитывать срок владения жилым помещением, ранее переданным Москве в рамках этой программы.

Налоговые преференции будут распространены на правоотношения, возникшие с момента утверждения программы реновации — 1 августа 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятым в первом чтении законопроектом, в частности, предлагается освободить от обложения НДС операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, совершаемые фондом содействия реновации жилищного фонда в Москве и не признавать Фонд налогоплательщиком налога на прибыль организаций.

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