ГД может запретить обналичивать анонимные средства с электронных кошельков

Москва, , 09:38 — REGNUM Правительство РФ предлагает ввести запрет на снятие наличных денег с помощью анонимных электронных средств платежа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В правительстве опасаются массового обналичивания средств, полученных преступным путем.

При этом прописывается, что находящиеся на них остатки денежных средств физлица по его распоряжению могут быть переведены на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счет этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед банком.

По мнению авторов, принятие закона позволит повысить эффективность борьбы с финансированием преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.