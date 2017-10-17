Спор о заводе: сурьмяная компания подала в суд на гордуму Асбеста

Асбест, Свердловская область, , 09:51 — REGNUM В Свердловской области «Национальная сурьмяная компания» (НСК) в судебном порядке оспаривает решение городской думы Асбеста об изменении Правил застройки и землепользования. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат местной гордумы Наталья Крылова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она сообщила, что в городе состоялась встреча руководства НСК с депутатами и представителями общественности.

«Сегодня была на площадке будущего сурьмяного завода. Получили схему обогащения. Озвучили вопросы директору НСК по технологии, по сырью, по цене готовой продукции, по количеству занятых людей на каждом этапе производства. Производства сурьмы нет. Часть площадки в аренде, где сейчас организовано производство другим предприятием», — отметила Наталья Крылова.

Она также добавила, что в ближайшее время руководство НСК пообещало ответить на все запросы, а также ими был подан иск в суд на оспаривание решения думы Асбеста по Правилам застройки и землепользования.

«Напомню, что местное градостроительное законодательство Дума изменила в начале этого лета. Это должно было усложнить (остановить) процесс запуска сурьмяного завода. Сейчас же решение депутатов будет пересматривать суд», — сообщила Наталья Крылова.

Добавим, ранее компания подавала заявление в Арбитражный суд Свердловской области. Однако в его принятии было отказано в связи с тем, что оно не подведомственно данному суду. Кроме того, тогда ответчиком являлась администрация Асбеста.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально сурмяный завод планировалось построить в Дегтярске. Однако там начались общественные протесты, а в итоге не удалось согласовать площадку. После этого руководство НСК решило запустить новое производство в Асбесте.

Однако против планов строительства выступили ряд депутатов городской думы и жителей города. Они считают, что производство сурьмы в Асбесте ухудшит и так непростую экологическую ситуацию в городе. В свою очередь промышленники настаивают на том, что на предприятии будут современные «безопасные» технологии, а появление нового производства увеличит денежные отчисления в городской бюджет.

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В итоге в Асбесте была создана инициативная группа, которая подала документы на проведение общегородского референдума, однако он так и не состоялся. Гордума решила, что данный вопрос не в сфере её компетенции и отклонила инициативу. В свою очередь руководство НСК намерено продолжать разъяснительную работу по вопросу строительства предприятия с депутатами и населением.

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