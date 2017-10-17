Всё идёт по плану: новый круизный лайнер в Астрахани строят без сбоев

Астрахань, , 09:33 — REGNUM Новый круизный лайнер, первый подобный за последние 60 лет, будет спущен на воду в 2018 году. В настоящее время строительство судна, которое возводится на астраханском судостроительном заводе «Лотос», идёт без сбоев. Об этом заявил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

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«Всё идет по графику. В середине 2018 года лайнер будет спущен на воду, потом начнется его внутренняя отделка», — цитирует ТАСС слова глава региона.

Жилкин отметил, что в первый маршрут круизный лайнер отправится уже в апреле 2019 года. Ориентировочно будет заходить в порты Атырау (Казахстан), Туркменбаши (Туркменистан), Энзели (Иран), Сари (Иран), Баку (Азербайджан), Махачкалы и Астрахани.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония закладки днищевой секции круизного пассажирского судна проекта PV300VD состоялась 15 августа 2016 года на судостроительном заводе «Лотос». Старт строительству корабля по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин, проводивший в тот момент заседание президиума Госсовета в Волгограде по вопросам развития внутренних водных путей России. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет.

Заказчиком является Московское речное пароходство. Четырехпалубный лайнер длиной 141 м, шириной 16,5 м будет вмещать более 300 пассажиров. Ориентировочная стоимость лайнера — 2,5 млрд рублей.

В феврале 2017 года судостроители завершили подготовительный этап строительства лайнера и начали работы по формированию на стапеле корпуса судна. В производстве находились 12 секций общим весом 350 тонн. Листовой металлопрокат высокого качества для строительства судна изготовлен на предприятиях холдинга «Северсталь». Завершение строительства первого пассажирского судна намечено на апрель 2019 года.

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