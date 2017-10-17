Правительство РФ выделило Севастополю 500 млн рублей

Севастополь, , 09:13 — REGNUM Правительство РФ выделило 500 млн рублей на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры Севастополя. Соответствующее распоряжение 14 октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ опубликован 17 октября на сайте правительства. Средства выделят из резервного фонда кабинета министров.

Как сообщается в пояснительной записке, финансирование произойдет в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Предложение о предоставлении дотаций согласовала трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений. Документ рассмотрели и одобрили 12 октября на заседании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для больницы в Балаклаве приобретут медицинское оборудование на сумму 83 млн рублей из средств резервного фонда президента России.

Региональный бюджет оплатит три единицы диагностического медоборудования: ядерные магнитно-резонансные томографы и компьютерный томограф.

Постановление об изменении в госпрограмме и распоряжение о заключении госконтракта приняли 12 октября на аппаратном совещании.

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