Правительство РФ выделило Севастополю 500 млн рублей

Севастополь, 17 октября 2017, 09:13 — REGNUM Правительство РФ выделило 500 млн рублей на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры Севастополя. Соответствующее распоряжение 14 октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Документ опубликован 17 октября на сайте правительства. Средства выделят из резервного фонда кабинета министров.
Как сообщается в пояснительной записке, финансирование произойдет в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Предложение о предоставлении дотаций согласовала трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений. Документ рассмотрели и одобрили 12 октября на заседании.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что для больницы в Балаклаве приобретут медицинское оборудование на сумму 83 млн рублей из средств резервного фонда президента России.
Региональный бюджет оплатит три единицы диагностического медоборудования: ядерные магнитно-резонансные томографы и компьютерный томограф.
Постановление об изменении в госпрограмме и распоряжение о заключении госконтракта приняли 12 октября на аппаратном совещании.
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