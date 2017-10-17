Во Владивостоке отменили продажу отеля Hyatt

Владивосток, , 08:32 — REGNUM Недостроенный пятизвездочный отель Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке был снят с торгов по инициативе собственника, сообщается 16 октября на сайте Российского аукционного дома (РАД), организатора торгов.

При начальной цене лота в 4,1 млрд рублей и ставках на понижение комплекс могли продать на аукционе за 2,9 млрд рублей, что не устроило приморские власти.

«Торги были отменены по инициативе администрации региона. Мы сожалеем о принятом решении», — пояснил генеральный директор РАД Андрей Степаненко.

Поручение снять с торгов отель Hyatt дал врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко по итогам инспекционной поездки на стройку 8 октября, говорится на сайте администрации Приморского края.

«Мы сняли гостиницу с продажи поскольку назначенный уровень ее минимальной цены не устраивает Приморский край», — пояснил ситуацию первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.

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Тарасенко дал распоряжение снять отель с торгов всего через несколько дней после вступления в должность. 8 октября, в качестве врио он проинспектировал строительство нескольких строек во Владивостоке, после чего сделал вывод о том, что гостиничный комплекс нужно достроить.

«Кто-то решил еще раз заработать на гостинице. Она строилась на государственные деньги, при том, что объект находится в высокой степени готовности. Я отказываюсь продавать гостиницу за бесценок. Считаю, что объект нужно достроить, будем искать соинвестора», — сказал Тарасенко.

Напомним, комплекс Hyatt во Владивостоке возводили согласно федеральной программе к саммиту АТЭС-2012. Однако построить отель не успели, поэтому достраивать гостиничные комплексы новому главе Приморья Андрею Тарасенко поручил полпред президента РФ в ДФОЮрий Трутнев, подаривший ему при вступлении на должность мастерок.

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