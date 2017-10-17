Мосгордума поддерживает увеличение социальных выплат

Москва, , 08:30 — REGNUM Мосгордума поддержит родительскую общественность по вопросу увеличения социальных выплат в 1,5−2 раза, заявил председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, встретившись с общественными организациями многодетных семей и родителей детей-инвалидов, сообщает 16 октября ТАСС.

В ходе встречи многодетные родители и родители детей-инвалидов просили депутатов увеличить субсидии на покупку школьной формы, на оплату канцелярских принадлежностей, школьного питания, а также на оплату групп продленного дня и услуг ЖКХ.

«Мы проведем несколько круглых столов, которые предшествуют обсуждению бюджета на 2018 и плановый период 2019—2020 годов, и первым круглым столом мы выбрали проблему развития городских мер соцподдержки семей с детьми», — сообщил Антонцев.

Далее он информировал родителей о том, что в рамках разработки бюджета, который мэр Москвы внес на рассмотрение в Мосгордуму, значительное место отводится решению социальных проблем, но окончательное решение по бюджету будет зависеть от депутатов. «Все предложения родителей мы поддерживаем», — резюмировал чиновник.

Присутствовавшая на встрече председатель Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович прокомментировала результаты опроса 132 тыс человек, проведенного с 5 по 8 октября и касавшегося существующей финансовой поддержки таких семей:

«Они отвечали на вопросы, хватает ли им существующих выплат, и какие из них необходимо увеличить. 97% респондентов просят от 1,5 до 2 раз увеличить все существующие пособия».

Напомним, ранее, 9 октября, на встрече с общественными организациями многодетных семей и родителей детей-инвалидов в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Красносельский», мэр Москвы Сергей Собянин пообещал увеличить размер социальных выплат малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами как минимум в два раза. В ряде случаев, по словам Собянина, повышение составит от трех до пяти раз.