Дороги и школы: как будет сформирован бюджет Екатеринбурга на 2018 год

Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM В Екатеринбурге при формировании бюджета на 2018 год будет заложено не менее 1,5 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети, а также выделены средства на строительство школ. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос формирования бюджета Екатеринбурга обсуждался на совещании в администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В ходе встречи чиновники администрация города передали региональным властям перечень объектов, работы по которым запланированы на 2018 год, и заручились поддержкой в реализации намеченных планов.

Андрей Корюков сообщил, что обсуждались вопросы финансирования системы городского общественного транспорта Екатеринбурга, так как в связи с ожидаемым наплывом гостей города к играм ЧМ-2018 по футболу его работа должна быть безупречной.

Также он сообщил, что в программу строительства новых учебных учреждений вошло две школы.

«Сегодня пока в программу вошло две школы, мы заявились о четырёх школах. И сегодня такими темпами, как четыре школы в год, нам надо развивать ту программу, которая говорит о том, что мы должны учиться только в первую смену», — заявил Андрей Корюков.

Также, по словам чиновника, губернатор поставил задачу отремонтировать в 2018 году дорожное полотно в Екатеринбурге в не меньших объёмах, чем в 2017 году, на что потребуется порядка 1,5 млрд рублей. Он уточнил, что это будут уже не только подготавливаемые к чемпионату мира объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в бюджете Екатеринбурга запланированы доходы в размере более 33,2 млрд рублей, а расходы — 34,1 млрд рублей. Порядка 70% расходов уйдут на «социалку», причём половина из них на расходы в сфере образования.

Отметим, что в бюджете Свердловской области 2017 года всего планировалось выделить порядка 2,87 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Екатеринбурге.