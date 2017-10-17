Дальний Восток станет доступнее благодаря субсидиям на авиаперевозки

Владивосток, , 08:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым Правительству поручено выделить средства на обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока, документ 13 октября опубликован на сайте Президента РФ.

На первом этапе, в срок до 1 февраля 2018 года, будут выделены: средства для авиаперевозок пассажиров, субсидии на перевозку автомобилей, произведенных в пределах ДФО, а также на строительство новых пунктов пропуска через государственную границу России.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что для обеспечения транспортной доступности дальневосточных регионов ведомство предварительно вносило ряд предложений, в том числе, о предоставлении субсидий.

«Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России Минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», — сказал Галушка.

Предполагается, что авиаперевозки будут субсидироваться для нескольких категорий граждан: молодежи до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет, мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов I группы и инвалидов с детства II или III группы.

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В 2016 и 2017 годах благодаря программам субсидирования было перевезено 635 тыс. и 450 тыс. пассажиров соответственно. Однако продажа билетов по спецтарифу в 2017 году была приостановлена в связи с полным освоением авиакомпаниями выделенных средств.

В министерстве также намерены договориться с авиаперевозчиками о реализации билетов по «плоским тарифам». В частности, речь идет о продлении соглашения с ПАО «Аэрофлот» по маршрутам из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Магадан. Если такая договоренность будет достигнута, то стоимость билетов с фиксированной ценой составит 13,2 тыс. рублей в одну сторону и 22 000 тыс. рублей — туда-обратно. Аналогичные соглашения в министерстве планируют заключить и с другими авиакомпаниями.

Ранее стало известно, что на Камчатке реализуются планы по развитию малой авиации. Через 3−4 года в селе Николаевка Елизовского района появится взлётно-посадочная полоса для легкомоторной авиации со всей инфраструктурой.

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