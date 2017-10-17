В Свободном порту Владивосток создадут специальный финансовый суд

Владивосток, , 08:02 — REGNUM Поручение о создании в Свободном порту Владивосток (СПВ) специализированного финансового суда дал Правительству РФ и Центральномубанку Владимир Путин по итогам заседания Госсовета, сообщает 17 октября пресс-служба Минвостокразвития.

Этот финансовый институт, предполагается, будет рассматривать споры между инвесторами в СПВ, затем данная практика может быть распространена на территории опережающего развития (ТОРы) и, возможно, на другие особые экономические зоны.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что в России сформировано хорошее законодательство, однако существует серьезная проблема с правоприменительной практикой:

«Суды должны быть абсолютно независимые, обладающие серьезным корпусом профессиональных судей. У нас сложные экономические дела, а судьи зачастую не обладают необходимым уровнем знаний», — заявил Титов.

О необходимости разработки комплекса мер по защите прав инвесторов говорили ранее на совместной коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Генеральной прокуратуры.

«Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил об избыточном давлении на предпринимателей со стороны надзорных органов и привел «антирейтинг» контролирующих органов, составленный на основе опроса предпринимателей. Лидирующие позиции в нем заняли налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор», — говорится в сообщении пресс-службы Минвостокразвития.

Галушка отметил, что государственная политика, сформулированная Президентом страны и воплощенная в новых федеральных законах, «направлена на одно, а правоприменение, мягко выражаясь, на другое».

Кроме того, руководитель министерства также предложил, по информации пресс-службы, «предоставить деловым объединениям право представлять интересы предпринимателей в суде, подавать коллективные иски в их защиту, включая иски в интересах неограниченного круга лиц».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 6 сентября во Владивостоке провёл заседание президиума Госсовета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Как отметил глава государства, темой обсуждения стало «создание условий для достижения в каждом его регионе уже к середине следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений».

Основными темами прошедшего на Дальнем Востоке Госсовета стали улучшение качества жизни дальневосточников, реализация программы «Дальневосточный гектар», реализация инвестиционных проектов, формирование конкурентоспособного в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного климата и режимов осуществления инвестиций.