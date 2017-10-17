Международные аэропорты Дальнего Востока получат режим свободного порта

Владивосток, , 08:00 — REGNUM Восемь аэропортов Дальнего Востока включат в зону действия режима свободного порта. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета во Владивостоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Поручение должны выполнить до конца этого года. Иностранные граждане смогут прилетать в аэропорты с международным статусом по электронной визе.

«Упрощенный визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь, со странами АТР, — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. — По электронным визам на Дальний Восток смогут прилетать инвесторы и туристы из 18 стран. Это позволит активизировать деловое общение, привлечь больше инвесторов и запустить больше инвестиционных проектов, а также даст дополнительное развитие туристической отрасли на Дальнем Востоке».

В список стран, которым будет доступна электронная виза, попали Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция. Электронная виза выдается бесплатно.

Упрощенный визовый режим распространится на аэропорты «Угольный» и «Бухта проведения» на Чукотке, «Игнатьево» в Амурской области, «Елизово» на Камчатке, «Новый» и «Дземги» в Хабаровском крае, «Сокол» в Магаданской области и «Хомутово» на Сахалине.

Сообщается, что законодательно возможность въезда иностранных граждан по электронной визе в международные аэропорты Дальнего Востока будет реализована с начала 2018 года.

В настоящее время в нескольких регионах началась реконструкция аэропортов. Так, до 2020 года построят новый терминал аэровокзала «Елизово». Новый строительный аэровокзальный комплекс будет построен в хабаровском аэропорту «Новый». В 2019 году начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Игнатьево».

Напомним, упрощенный визовый режим уже действует в рамках Свободного порта в аэропорте «Кневичи» в Приморье. За чуть более два месяца 3,3 тыс. электронных виз получили граждане из 16 стран. В Приморский край прибыли около 2 тыс. туристов из 12 стран.

Сейчас «Кневичи» занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. Планируется, что к 2021 году завершится реконструкция второй взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В «самом бесполезном аэропорту мира» сел первый регулярный борт