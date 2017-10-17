На медицину денег не хватает, а на доработку сайта Татарии нашли

Казань, , 06:34 — REGNUM Несмотря на заявленную дефицитность бюджета Татарии на 2018 год и сокращение расходов на здравоохранение, из республиканской казны 5 млн рублей потратят на доработку официального сайта региона. Соответствующая закупка будет проведена у единственного поставщика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает министерство информатизации и связи РТ. Вторая сторона контракта не сообщается, известно лишь, что работы должны быть выполнены до 15 декабря 2017 года. Перечень работ в госзакупке по доработке официального портала республики также не указан. Уточнено лишь, что это делается «в целях повышения открытости и доступности деятельности органов государственной власти». Как ранее уже сообщалось, содержание последних в последующие три года будет дорожать.

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Также у единственного поставщика, название которого не оглашается, будет проведена закупка по лоту «доработка элементов информационной системы «Государственный информационный центр Республики Татарстан». Из республиканского бюджета на эти цели будет потрачено 3,85 млн рублей. Заказчиком выступает также министерство информатизации и связи РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании в начале осени 2017 года премьер-министр РТ Алексей Песошин анонсировал дефицитность консолидированного бюджета региона на три последующих года. А глава Татарии Рустам Минниханов на этом же мероприятии попросил глав муниципалитетов не допускать необоснованных трат и соблюдать бюджетную дисциплину.

Кроме того, по программе «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», стартовавшей в 2013 году, уже сейчас с неопределёнными источником финансирования остались 331,78 млн рублей — 44,7% от общего объёма расходов на неё. На 2017 год из них недостаёт 56,2 млн рублей, а на период с 2018 по 2020 годы — около 197,8 млн рублей.

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Напомним, на 2018 год доходы консолидированного бюджета составят около 236,5 млрд рублей, расходы — 239,12 млрд рублей, а дефицит — 2,62 млрд рублей.