Прокурор восстановил память властям Татарии: о выплатах учителям за ЕГЭ

Казань, , 04:55 — REGNUM Вопрос выплат учителям за участие в подготовке и проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), вызвавший весной-летом 2017 года скандалы в нескольких регионах, в том числе и Татарии, отрегулирован после вмешательства прокуратуры. В республике принято постановление, которым определён порядок таких выплат и предоставления муниципалитетам межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на эти цели. Норма вступит в силу с 1 января 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Контролировать исполнение нормативно-правового акта поручено министерству образования и науки Татарии.

Размер компенсации работнику образовательной организации определяется, исходя из количества затраченных часов и дней, а также размера самой оплаты, установленной, как 19,28 рубля в час.

Образовательные организации за исключением муниципальных должны предоставить списки и сопроводительные документы в минобрнауки РТ до 1 октября. Выплата компенсаций должна быть обеспечена ведомством до 1 декабря текущего года.

По информации Татарстанстата, средняя заработная плата учителей в общеобразовательных учреждениях региона в первом полугодие 2017 года составила образования 34 764 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года представители учительского профсоюза выявили факты нарушения закона по выплате компенсации педагогам, которые работали на ЕГЭ. Платежи не производились из-за того, что ряд регионов, в том числе и Татария, своевременно не утвердили порядок и размер компенсации.

Ещё в начале апреля 2017 года в своём ответе профсоюзу прокуратура Татарии подтвердила наличие проблемы и указала, что она возникла по вине региональных властей, своевременно не принявших положение. 28 марта 2017 года кабинету министров РТ было внесено соответствующее представление ведомства о необходимости устранить нарушение.

Тогда в комментариях ИА REGNUM сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал, что министру образования страны предложено подготовить примерный образец положения по оплате, чтобы избежать повторения ситуации.

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