Марий Эл возобновит авиасообщение с другими регионами не ранее 2018 года

Йошкар-Ола, , 03:33 — REGNUM Правительство Марий Эл принимает необходимые меры для возобновления воздушного сообщения из Йошкар-Олы с регионами России. В настоящее время прорабатывается вопрос по предоставлению бюджетных средств республиканского бюджета в 2018 и последующих годах на мероприятия по модернизации аэропорта и субсидированию авиакомпаний. Об этом свидетельствуют материалы министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь, предварительно обсуждается открытие регулярного авиасообщения из столицы Марий Эл. Также рассматривается возможность организации рейсов по другим направлениям. Планируется привлечь компании, работающие в Приволжском федеральном округе и имеющие подходящие воздушные суда типа АТR72, CRJ 200.

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В то же время готовится к приему судов и ГБУ республики «Аэропорт Йошкар-Ола». В рамках сертификации службы авиационной безопасности 27 сотрудников службы прошли обучение, до конца года сертификаты получат еще 6 человек; объявлен конкурс на приобретение двух систем досмотрового оборудования на 5,5 млн рублей. Проведен ремонт охранной сигнализации, контрольно-пропускные пункты оборудованы системами видеонаблюдения и записи, средствами досмотра.

Также будут проведены конкурсы на приобретение спецсредств и материалов для ремонта взлетно-посадочной полосы, может быть проведена реконструкция с полной заменой верхнего асфальто-бетонного слоя. Проведен анализ необходимых работ по оформлению санитарно-защитной зоны аэропорта, ориентировочная стоимость работ составляет 2 млн рублей. После выполнения всего комплекса необходимых мероприятий будет завершена сертификация аэродрома.

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Также министерство отмечает, что прорабатывается вопрос включения аэропорта столицы республики в государственную программу РФ «Гражданская авиация», но соответствующие работы намечены лишь на 2018−2019 годы.

«В настоящее время в связи с проводимыми мероприятиями (кубок мира по футболу 2018) действие программы приостановлено», — поясняет министерство. (Игр чемпионата мира по футболу в Марий Эл проводиться не будет — прим. ИА REGNUM).

Отметим, пока расписание полетов на официальном сайте аэропорта Йошкар-Олы по-прежнему не заполнено. «К сожалению, начало возобновления рейса пока не определено», — гласит сообщение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Марий Эл — единственный регион ПФО, из которого в Москву невозможно попасть на самолете — с января 2016 года авиасообщение между Йошкар-Олой и столицей России приостановлено. Глава минпромтранса республики Вячеслав Пашин в начале прошлого года утверждал, что рейсы возобновятся, но сроков не уточнял. А отношения с авиакомпанией «Руслайн» комментировал пространно — «мы не поругались». Позднее выяснилось, что перевозчик готов подать иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Весной директор аэропорта Юрий Кузнецов не исключал, что полеты могут возобновиться в июне.

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Летом 2016 года Пашин был оштрафован на 20 тыс. рублей. Управляемое им министерство при заключении договоров субсидирования воздушных перевозок пассажиров с авиакомпанией значительно превысило «лимиты бюджетных обязательств, доведенных до ведомства в 2014 и 2015 годах». В результате минпромтранс не исполнил часть взятых на себя финансовых обязательств, а перевозчик обратился в суд за взысканием недополученных компенсаций. В августе арбитражный суд Марий Эл постановил взыскать с министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства региона в пользу ЗАО авиакомпании «Руслайн» более 4,5 млн рублей.

Новый глава региона Александр Евстифеев, вступивший в должность в статусе врио в апреле 2017 года, уже в мае освободил от должности заместителя председателя правительства республики — министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Пашина. Сейчас исполняющим обязанности министра является Дмитрий Волков. Евстифеев объяснил, что в руководимой Пашиным отрасли сложилась катастрофическая ситуация.

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Согласно данным на официальном сайте для размещения информациио государственных (муниципальных) учреждениях, у аэропорта Йошкар-Олы с августа 2017 года также новый руководитель — и.о.директора стал Андрей Бородуля, ранее первый зам директора.

Новый руководитель минпромтранса Марий Эл в конце сентября отмечал, что аэропорт Йошкар-Олы переведен «из республиканского в федеральный. Соответственно, требования, предъявляемые к федеральному авиаузлу, в несколько раз выше». Необходимо приобретение нового оборудования и обучение персонала, который будет на нем работать. После этого будет возможно вести переговоры с потенциальными перевозчиками.