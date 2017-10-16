«Критическая ситуация»: Перевозчики Новгорода вновь пишут письма о тарифе

Великий Новгород, , 21:13 — REGNUM Трудовые коллективы четырёх транспортных предприятий Новгородской области — ООО «Городское ПАТП», ООО «МПАТП-1», ООО «Автотранспортное предприятие №3», ООО «Автопрокат» — направили обращение к властям. В нём они заявляют, что «не хотят быть заложниками ситуации, в которой горожане могут остаться без перевозок». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, письмо с подписями на 12 страницах (обращение подписали около 270 работников предприятий) направлено губернатору Новгородской области Андрею Никитину, главному федеральному инспектору по Новгородской области Вадиму Непряхину, мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву, а также председателям дум Новгородской области и Великого Новгорода и руководителям думских фракций.

«Критическая ситуация (мы не боимся этого слова) достигла своего апогея на городских перевозках в г. Великий Новгород», — заявляется в тексте письма.

В обращении отмечается, что установленный тариф на пассажирские перевозки в Великом Новгороде (22 рубля) «ниже реальной экономически обоснованной стоимости услуги, предоставляемой предприятиями-перевозчиками», а «средняя себестоимость перевозки в городском сообщении по всем перевозчикам составляет 28 рублей за разовую поездку».

Разрыв между тарифом, установленным комитетом ценовой и тарифной политики Новгородской области, и фактической себестоимостью, как утверждается в письме, «поставил на грань остановки осуществление перевозок в Великом Новгороде».

«Перевозчики, заплатив заработную плату, встают перед выбором: оплачивать налоги или приобретать ГСМ, не говоря о других обязательных платежах, необходимых для осуществления перевозочного процесса. Дважды в сентябре складывалась ситуация, грозящая невыходом автобусов на линию по причине образования задолженности по налоговым платежам и платежам в Пенсионный фонд РФ, повлекшая наложение ареста на расчётные счета обществ, что сделало невозможным приобретение ГСМ, запасных частей для осуществления перевозок», — говорится в обращении.

Авторы письма заявляют, что «дальнейшее сокращение расходов невозможно».

«На наш взгляд, отсутствие диалога между как прежней администрацией, так и ныне существующей, и перевозчиками по решению этих вопросов неизбежно приводит предприятия к неминуемому банкротству и, как следствие, переделу рынка перевозок», — также заявляется в тексте.

Авторы обращения просят не оставлять без внимания их письмо, которое они называют «криком о помощи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад, 12 октября 2016 года, в Великом Новгороде обострилась ситуация с городским общественным транспортом — в связи с тем, что областное автотранспортное предприятие ОАО «Автобусный парк» лишилось сразу более 90 автобусов, которые арендовало у перевозчика из Санкт-Петербурга «Питеравто».

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Несмотря на «транспортный коллапс», в Великом Новгороде резко выросла стоимость месячного проездного билета — до 1980 рублей. Полномочия в сфере общественного транспорта с 2015 года переданы на уровень области, ранее за городской транспорт отвечал муниципалитет.

Отметим, что всего на рынке автобусных перевозок в Великом Новгороде работает пять компаний-перевозчиков: областное ОАО «Автобусный парк», ООО «ПАТП Великого Новгорода» (дочерняя структура петербургской компании «Питеравто», ООО «Городское ПАТП», ООО «Автотранспортное предприятие №3» и ООО «Автопрокат». ООО «МПАТП-1» осуществляет пригородные перевозки.

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