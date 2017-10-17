Прямая трансляция: «АТЭС-2017. Курс на Вьетнам»

Москва, , 11:12 — REGNUM 17 октября в пресс-центре ИА REGNUM начался круглый стол на тему «АТЭС-2017. Курс на Вьетнам», приуроченный к предстоящему саммиту лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС-2017).

ИА REGNUM проводит онлайн-трансляцию мероприятия для всех желающих.

В ходе круглого стола участники обсудят следующие вопросы:

перспективы развития российско-вьетнамского стратегического партнёрства;

восточная политика России и сотрудничество с Вьетнамом на фоне антироссийских санкций;

роль России в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

роль Вьетнама в актуальной мировой политике и экономике;

цели и задачи форума АТЭС-2017.

В мероприятии принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти РФ и СРВ, российские и вьетнамские дипломаты, депутаты и руководители профильных административных структур, экономисты, аналитики, эксперты в сфере евразийского сотрудничества, руководители общественных организаций, представители средств массовой информации.

Среди них Трофимчук Григорий Павлович (модератор), Нгуен Куок Хунг, Нгуен Динь Хоанг, Флегонтова Татьяна Александровна, Рыбаков Сергей Евгеньевич, Глазунов Евгений Павлович, Сорокин Валерий Евгеньевич, Слуцкий Леонид Эдуардович, Локшин Григорий Михайлович, Аксёнова Евгения Михайловна, Дрожжин Алексей Борисович, Бурова Галина Владимировна, Хребтов Александр Валентинович, Канаев Евгений Александрович, Сотников Владимир Иванович, Белунов Василий Николаевич, Баязов Игорь Самвелович, Кравченко Илья Юрьевна, Московский Юрий Викторович, Кобелев Евгений Васильевич, Зеленкова Мария Станиславовна, Шпаковская Марина Анатольевна, Астафьева Екатерина Михайловна, Красножен Евгений Геннадьевич, Тавровский Юрий Вадимович, Салимон Алексей Владимирович.

Мероприятие организовано совместно Фондом поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» и ИА REGNUM.

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