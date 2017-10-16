ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Москва, , 18:38 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила список документов у авиакомпаний для проверки ценообразования в рамках глобальной системы бронирования (GDS) и управления доходами. Об этом 16 октября пишет газета «Коммерсант».

Список составлен на четырех листах и включает в себя 21 документ.

В «Аэрофлоте» и S7 подтвердили получение списка и готовят ответы. Некоторые представители авиаперевозчиков пожаловались на то, что за установленный десятидневный период требуемые документы почти невозможно подготовить.

Напомним, что вопрос о расследовании использования авиакомпаниями системы GDS поднял глава ФАС Игорь Артемьев в середине августа 2017 года на транспортном совещании с участием президента России Владимира Путина.

Артемьев в конце сентября 2017 года в интервью «Коммерсант» отмечал, что система GDS запрограммирована на повышение стоимости билетов выше обоснованного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года ФАС проверила объективность ценообразования на продукты питания в кафе московских аэропортов и выявила нарушения. Заместитель главы ведомства Дмитрий Стрельников сказал, что некоторые представители рынка завышают цены в два раза. 22 сентября он добавил, что после проверки некоторые кафе готовы снизить цены.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жадность авиакомпаний — это притча во языцех»