Глава Минфина рассказал о целях федерального бюджета-2018

Москва, , 17:40 — REGNUM Министр финансов Антон Силуанов рассказал о двух целях, которые призван достичь внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2018−2020 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Первая цель — это поддержка снизившихся за период кризиса реальных доходов населения, «которые в период 2015—2016 годов были существенно ниже, чем не только планы, но и рост инфляции, поэтому основная задача была в том, чтобы помочь поддержать через бюджетный сектор, через другие стимулы в частном секторе с тем, чтобы доходы населения начали расти», отметил министр в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Вторая задача — для того, чтобы решить первую, необходимо обеспечить экономический рост», — сказал он.

Законопроект о проекте федерального бюджета на 2018−2020 годы Госдума в первом чтении может обсудить на заседании 27 октября.

Проект федерального бюджета рассчитан исходя из того, что среднегодовой курс рубля составит 64,7 рублей за доллар. При этом цена одного барреля нефти составит 43,8 долларов, в 2019 году — 41,6 долларов, а в 2020 году — 42,4 доллара. Однако, согласно новому бюджетному правилу, в бюджет 2018 года должна была быть заложена базовая цена на нефть в размере 40 долларов за баррель, которая затем должна была индексироваться на 2% каждый год.