На седьмой Покровской ярмарке продано товаров более чем на 112 млн рублей

Тамбов, , 17:26 — REGNUM Этот торговый форум стал самым многочисленным за все годы как по количеству гостей и участников, так и по ассортименту представленной продукции. Свои товары представили более тысячи торговцев. На ярмарку приехали участники из 41 региона страны: от Алтайского края до Чувашской республики. Около 80 участников из зарубежных стран: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Болгарии, Луганска. И 758 предприятий, фермеров, предпринимателей и умельцев со всей Тамбовской области.

За время работы ярмарки реализованы тонны свежей, экологически чистой продукции. Самыми востребованными у покупателей стали мясо, мясные и колбасные изделия, сахар-песок, крупы, овощи, масло животное и растительное, сыры. Гости ярмарки купили около 54 тонн яблок, около 80 тонн овощей, 31 тонну мяса, более 12 тонн мяса птицы, 15 тонн молочной продукции, 4,5 тонны сыра, 43 тысячи литров подсолнечного масла, 16 тысяч десятков яиц, более 23 тонн сахара, 10 тонн рыбы и рыбной продукции, 7 тонн живой рыбы, более 16 тонн колбасных изделий. При этом цены на большинство востребованных продуктов были ниже, чем в магазинах и на рынках.

По мнению тамбовского губернатора Александра Никитина, доступность Покровской ярмарки для всех производителей — одно из преимуществ этого масштабного торгового форума.

«Нашу Покровскую ярмарку отличает универсальность. Здесь можно встретить самые разнообразные товары, увидеть всю новизну коммерческих подходов. В этом году в Тамбовской области собран небывалый урожай. Нам есть, чем похвалиться, чем гордиться. Все это продемонстрировано на Покровской ярмарке, которая стала грандиозным торговым шоу», — сказал Александр Никитин.

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