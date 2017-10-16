Безработица в России за неделю сократилась на 1,7%

Москва, , 16:34 — REGNUM Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 4 по 11 октября снизилась на 1,7%. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Минтруда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По последним данным, в органах службы занятости в России зарегистрированы 711 560 безработных граждан. На аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 838 970 человек.

Как отмечают в Минтруда, снижение численности безработных граждан за неделю было зафиксировано в 71 регионе страны. Наибольшее снижение произошло в Еврейской автономной области, Кировской, Курганской, Брянской, Тверской, Воронежской, Костромской и Курской областях, Марий Эл и Хабаровском крае.

Одновременно с этим в 13 регионах наблюдается рост числа безработных. Самые высокие темпы роста безработицы — в Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Мурманской области, Ненецком автономном округе.

В Чечне численность безработных граждан за указанный период не изменилась.

В среднем по России уровень регистрируемой безработицы, по оперативным данным Минтруда, на 1 октября 2017 года составил 0,9% от численности экономически активного населения, что на 0,2% меньше чем на 1 октября 2016 года.