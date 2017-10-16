В Саратовской области 15% жителей выбирают для покупок интернет-магазин

Саратов, , 16:36 — REGNUM В Саратовской области в 2016 году число жителей, покупающих товары и услуги в интернет, увеличилось до 15%. Такие данные привела заместитель руководителя Саратовстата Ольга Кулькова, сообщает ИА REGNUM.

По словам Кульковой, обследование использования населением информационных технологий проводится во всех регионах России уже в пятый раз. В этом году оно проходит в три этапа: опросы в мае, октябре и ноябре.

«Увеличение уровня доступности интернета привело и к увеличению в Саратовском регионе доли населения, использовавшего его для приобретения товаров и оформления услуг. Так, в 2014 году в области было только 9,5% жителей, а в 2016 году их количество увеличилось уже до 15%», — прокомментировала Кулькова.

Она также подчеркнула, что в области отмечается рост численности населения, использующего персональный компьютер с 68% в 2014 году до 76,5% в 2016 году.

Замруководителя Саратовстата пояснила, что очередной этап наблюдения пройдет с 16 по 22 октября и охватит 433 домохозяйства области. Статистики расспросят граждан, как часто они пользуются интернетом, какие устройства при этом используют, попросят оценить качество и удобство получения государственных и муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство ФГУП «Почты России» предложило правительству РФ снизить лимит беспошлинного ввоза товаров из других стран с €1000 до €200 с 2019 года, до €100 — с 2020 года и до €50 — с 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ». Гендиректор ФГУП Николай Подгузов в письме к вице-премьеру правительства страны Аркадию Дворковичу указывает, что это позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе». Технологию намерены протестировать на популярной в России площадке интернет-магазина AliExpress.com.

Издание обращает внимание на то, что по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем продаж в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году увеличился на 34% до 178 млрд рублей. Согласно прогнозам Ассоциации, по итогам текущего года доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37%, ее объем — 420 млрд рублей.

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