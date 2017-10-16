В Узбекистане с должников взыскали более 5 млрд сумов

Ташкент, , 15:59 — REGNUM 5,4 трлн сумов (38,3 млрд рублей) за четыре месяца взыскало Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана за долги по услугам ЖКХ, сообщает 16 октября «Podrobno.uz».

Согласно сообщению, бюро проводило работу по взысканию долгов с июня по сентябрь 2017 года. За это время удалось взыскать 5,4 трлн сумов (38,3 млрд рублей), из которых 3,4 трлн сумов (24,1 млрд рублей) — за электроэнергию, 2 трлн сумов (14,2 млрд рублей) — за природный газ.

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Отмечается, что добиться возвращения долгов удалось благодаря ряду мер, принятых бюро. Так, была активизирована работа с должниками, внедрены автоматизированные системы учета, а также с 1 июля все юридические лица в Узбекистане должны вносить полную предоплату за услуги ЖКХ, иначе их могут отключить от электричества или газа.

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Напомним, ранее в Узбекистане был упразднен судебный департамент при министерстве юстиции Узбекистана, взамен которого было создано Бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре Узбекистана.

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