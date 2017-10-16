Губернатор Курской области отчитался президенту РФ о росте инвестиций

Москва, , 15:45 — REGNUM Губернатор Курской области Александр Михайлов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что по сравнению с 2001—2002 годами валовый региональный продукт вырос в сопоставимых ценах в 2,2 раза.

По его словам, в настоящее время этот показатель составляет 390 млрд рублей, тогда как в 2001—2002-м — 32 млрд рублей.

«То есть если в сопоставимых ценах — мы выросли в 2,2 раза, значит, область почти в два раза прибавила», — сказал Михайлов.

Что касается инвестиций в основной капитал, которые тоже являются обобщающим показателем, 2016 год завершился с показателем в 90 млрд рублей, а 2017 год, согласно расчетам, закончится с показателем 99−100 млрд рублей.

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Кроме того, область заключила и «реально выполняет» ряд соглашений с Министерством сельского хозяйства, Министерством промышленности и торговли, Министерством экономики и Министерством финансов. Прежде всего это касается развития двух экономических кластеров — промышленного и сельскохозяйственного, агропромышленного.

«Сейчас мы реализуем наше соглашение с Минпромторгом, настойчиво работаем над тем, чтобы внедрялись инновационные, импортозамещающие проекты. На экспорт что-то, и здесь у нас совместно тоже эти вопросы решаются», — уточнил Михайлов.

В стадии реализации в настоящее время находится 41 инновационный проект в сфере промышленности, в том числе реализуется проект по строительству атомной станции замещения — Курской АЭС-2.

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