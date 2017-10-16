Таможня не дает добро: киргизское молоко не пускают в Казахстан

Бишкек, , 15:51 — REGNUM Официального уведомления о запрете на ввоз мясомолочной продукции из Киргизии в Казахстан от официальных властей Казахстана и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по словам директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве Киргизии Калысбека Жумаканова, соответствующему уполномоченному ведомству в Киргизии не поступало, сообщает 16 октября киргизское ИА «Кабар».

По информации Жумаканова, фитосанитарная служба Киргизии официально до сих пор не получала уведомление о каких-либо запретах на ввоз мясомолочной продукции.

«Если бы ввели запрет на ввоз молока, то официальные службы Казахстана должны были поставить нас в известность. В данное время мы не получали никаких уведомлений о запрете ни со стороны компетентных служб Казахстана, ни с ЕЭК, ни от самих молочников Кыргызстана. Все товары провозятся, только есть очереди на границе, и поток перевозки затруднен», — сообщил чиновник.

Необходимо отметить, что СМИ Казахстана (со ссылкой на Министерство информации и коммуникаций Казахстана) пишут о том, что в отношении пяти киргизских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставку продукции в Казахстан, так как ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции.

Сообщается также, что с 10 октября 2017 года усилен ветеринарный контроль на кыргызско-казахстанской границе. Сейчас на шести пограничных ветеринарных постах задействованы 32 инспектора.

Напомним, что и Киргизия, и Казахстан входят в Таможенный союз стран Евразийского экономического союза. «Шероховатостей» между партнерами, входящими в Таможенный Союз, хватает. Достаточно вспомнить конфликт между Россией и Белоруссией (также членами ТС) по ввозу с территории Белоруссии в Россию санкционных товаров из ЕС. Спор разгорелся в конце ноября 2014 года из-за решения России ограничить транзит по территории Таможенного союза тех продуктов, которые запрещены в РФ. Мотивировано это решение было тем, что эти продукты нелегальным путём попадают на российский рынок. Соответствующие ведомства РФ также обвиняли ряд белорусских предприятий в том, что те не соблюдают санитарные нормы, в связи с чем продукты оказываются либо заражены микробами либо обработаны сильными антибиотиками.