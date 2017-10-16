Жителям Литвы пообещали «золотые горы»

Вильнюс, , 15:41 — REGNUM

Правительство Литвы, представители работодателей и работников, сегодня, 16 октября, подписали трехсторонне национальное соглашение о реформах, необходимых для прогресса страны, а также о возможностях повышать зарплаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель конфедерации профсоюзов Литвы Артурас Черняускас уверен, что новое национальное соглашение — это не потенциальное повышение зарплат, а укрепление опциального диалога и возможность формировать трудовые отношение на основании соглашения, а не только одних законов.

«Предусмотрена возможность подписывать с работодателями соглашение, чтобы повышались зарплаты, правительство предлагает им определенные налоговые льготы (…). Но я считаю, что самое главное — это именно поощрение социального партнерства, социального диалога, который позволит нам договариваться по поводу зарплаты, условий работы и других обстоятельств», — сказал Черняускас агентству ELTA.

Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы также напомнил, что заседавший в сентябре Трехсторонний совет достиг прогресса, рассматривая вопрос связи минимальной месячной зарплаты и средней месячной зарплаты. На Трехстороннем совете было решено, что в Литве минимальная зарплата не может быть меньше 45% средней зарплаты и больше 50% средней зарплаты, а в качестве контрольного размера с учетом опыта других стран ЕС сейчас названо соотношение в размере 47,6%.

«В соглашении было скорректировано, что на Трехстороннем совете уже договорено по поводу размера минимальной зарплаты, а не идут переговоры. Надеюсь, что и работодатели, и правительство будут придерживаться соглашения. И в следующий раз при решении вопроса, какой должна быть минимальная месячная зарплата, это уже не будет так проблематично, поскольку уже установлены конкретные размеры», — сказал Черняускас.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в сентябре утверждал, что в национальном соглашении предусмотрено обязательство правительства не повышать для бизнеса налоговую ношу, а работодатели в свою очередь должны честно делить прибылью с работниками. Он также утверждал, что главная цель соглашения — укрепление переговорных способностей работников, поощрение социального диалога. В тот раз премьер не назвал конкретных чисел или показателей, говоря, что в соглашении идет речь о принципах.

Отметим также, что 30,1% жителей Литвы в 2016 году были за чертой бедности и это был один самых высоких показателей в ЕС, показывают обнародованные сегодня данные Eurostat. По сравнению с 2008 годом в прошлом году этот показатель увеличился на 1,8 пункта. Этот показатель был выше только в Болгарии (40,4%), Румынии (38,8%) и в Греции (35,6%). В Латвии за чертой бедности было 28,5% жителей, в Эстонии — 24,4%, а в среднем в Евросоюзе — 23,4%.