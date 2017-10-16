Авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings заявили о слиянии

Москва, , 15:52 — REGNUM Акционеры российских авиакомпаний «Нордавиа» и Red Wings приняли решение объединить компании и начали подготовку к консолидации в единый авиахолдинг, сообщается в совместном пресс-релизе компании.

«Цель объединения — укрупнение бизнеса. Это повысит финансовую устойчивость компании и позволит обновить самолетный парк», — говорится в пресс-релизе.

По прогнозам экспертов, пассажирооборот единого авиахолдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человек. Объединенная компания намерена стать одним из первых заказчиков российского среднемагистрального самолета МС-21.

Напомним, авиакомпания Red Wings выполняет рейсы по наиболее крупным туристическим направлениям в России и за рубежом. Парк воздушных судов компании, в том числе, состоит из восьми самолетов Ту-204−100В.

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Региональная авиакомпания «Нордавиа» специализируется на регулярных и чартерных рейсах преимущественно в Северо-Западном федеральном округе. Авиапарк компании состоит из девяти реактивных пассажирских самолетов Boeing 737−500.

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