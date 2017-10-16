У Волгограда появится «второе сердце»

Волгоград, , 15:38 — REGNUM Волгоград достойно примет матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Такую уверенность в ходе сегодняшней инспекционной поездки на стройплощадку главной спортивной арены города выразил первый замминистра Минстроя РФ Леонид Ставицкий.

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Заслуженный строитель России Леонид Ставицкий отметил, что на объекте проделана большая работа, это видно. Однако остается огромный перечень вопросов, связанных с проектной документацией, проведением комплексных проверок Ростехнадзором, отчетностью, в том числе финансовой.

«До окончания основных работ остается 2,5 месяца, после чего мы выйдем на завершающий этап прохождения технологических экспертиз. Мы не сомневаемся, что Волгоград достойно примет чемпионат мира по футболу», — цитирует газета «Волгоградская правда» слова федерального чиновника.

Также Ставицкий не сомневается и в том, что «Волгоград Арена» будет сдана вовремя. В этом высокопоставленного гостя из Москвы заверил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В настоящее время на стройплощадке трудятся свыше 2 тыс. рабочих. Отставания от графика нет. К пуско-наладочным работам подрядчик перейдёт уже в первом квартале 2018 года.

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После осмотра стадиона Леонид Ставицкий добавил, что после Мамаева кургана спортивный объект способен стать вторым сердцем города-героя.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально в начале октября готовность главной спортивной арены Волгограда к приёму матчей мундиаля проверили инспекторы ФИФА. Этот визит делегации Международной федерации футбола в Волгоград стал уже шестым. Специалисты также высказали мнение об отсутствии рисков, которые могли привести к срыву сроков строительства стадиона.

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Строить новый стадион на месте старого начали в 2014 году. После завершения стройки город получит современную спортивную арену на 45 тыс. мест. «Волгоград Арена» в период проведения мирового первенства по футболу примет четыре матча. После мундиаля арена станет домашним стадионом ФК «Ротор». Также её предполагается использовать для проведения культурно-зрелищных и развлекательных мероприятий, праздников, концертов, выставок. Кроме того, в режиме «Наследие» на стадионе предполагается открытие фитнес-центра.

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