Строительный блок мэрии Воронежа – снова в центре скандала

Воронеж, , 15:26 — REGNUM Строительный блок мэрии Воронежа, в котором за последние несколько месяцев после целого ряда скандалов произошли масштабные кадровые перестановки, вновь оказался в поле зрения надзорных органов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 октября старший помощник прокурора области Михаил Усов, по итогам проведенной проверки руководитель управления строительной политики мэрии Воронежа будет оштрафован — за нарушения при рассмотрении обращений граждан.

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Как пояснили в прокуратуре, сотрудники управления строительной политики администрации Воронежа не всегда исполняли требования федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Так, в апреле этого года жительница Воронежа направила в мэрию заявление с просьбой разъяснить порядок застройки территории по Московскому проспекту — в письме ставились конкретные вопросы, однако через месяц управление строительной политики предоставило информацию лишь по одному из них. А остальные, в том числе о развитии застроенной территории, сносе и реконструкции ветхого жилищного фонда, резервировании земельных участков, чиновники просто проигнорировали.

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Результатом стало административное производство в отношении руководителя управления строительной политики мэрии — ему назначен штраф в пять тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с требованием навести порядок в строительной отрасли города губернатор Алексей Гордеев обратился к мэру Александру Гусеву еще в конце января этого года, призвав его покончить с «архитектурным бандитизмом». Тогда же стало известно о задержании главного архитектора города по подозрению в получении взяток. После этого строительный блок мэрии лихорадило в течение нескольких месяцев: пост начальника управления строительной политики города покинул Виктор Владимиров, затем уволился с поста начальника отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства Сергей Воронов. Пост покинул вице-мэр по строительству Владимир Астанин.

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В конце мая правительство Воронежской области выпустило постановление о создании специальной комиссии по соблюдению градостроительных норм и правил при предоставлении земельных участков для строительства в Воронеже.

Добавим, что в феврале Александр Гусев взял под личный контроль выдачу разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию построенных объектов. В середине сентября, когда гордума согласовала кандидатуру Артура Кулешова на пост вице-мэра по строительству, глава города заявил, что готов вернуть полномочия.

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