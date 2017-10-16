В Казахстане избавятся от тиынов

Астана, , 15:24 — REGNUM Все суммы социальных отчислений, производимых в Казахстане, с 5 октября 2017 года будут округляться до теньге, сообщает 16 октября МИА «Казинформ».

Согласно сообщению, соответствующие поправки были внесены правительством республики в постановление от 21 июня 2004 года «Об утверждении правил исчисления и перечисления социальных отчислений» по просьбе работодателей и предпринимателей.

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В результате принятых поправок, любые суммы социальных отчислений, исчисляемые в тиынах (один тиын — одна сотая тенге), будут округляться до 1 тенге. Также ежемесячный доход при социальных отчислениях будет приниматься в размере не менее одной минимальной зарплаты и не более 10 минимальных заработных плат.

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Напомним, тиын — аналог российской копейки. В 2001 году указов президента Казахстана было постановлено изъять из обращения наличные тиыны, но тем не менее в платежных документах тиыны остались. Предельный срок изъятия наличных тиынов — 31 декабря 2012 года.

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