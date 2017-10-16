Белоруссия — лидер в СНГ по производству картофеля, мяса, молока и яиц

Минск, , 15:11 — REGNUM Белоруссия занимает лидирующее положение в СНГ по производству на душу населения картофеля, мяса, молока и яиц, гласит отчет, опубликованный 16 октября на сайте Национального статистического комитета Белоруссии.

«Республика Беларусь лидирует среди стран СНГ по производству на душу населения картофеля (в 2016 году — 630 килограммов), мяса (123 килограмма), молока (752 килограмма), яиц (386 штук). По среднедушевому производству зерна (785 килограммов) и овощей (199 килограммов) Беларусь занимает пятое место», — сообщается в отчете.

После абсолютных цифр приводятся и относительные данные, согласно которым на одного жителя Белоруссии в 2016 году производилось мяса вдвое больше, чем в России, Казахстане и Украине. По производству молока на душу населения РБ опережает Казахстан в 2,5 раза, Армению, Киргизию, Украину и Россию в 3 — 3,6 раза.

В статистическом ведомстве констатировали, что в обеспечении продовольственной безопасности республики важное место занимает производство зерна. В текущем году уборка урожая еще не закончена. На 1 октября текущего года в сельскохозяйственных организациях республики валовой сбор зерна (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе составил 7,7 млн тонн, валовой сбор сахарной свеклы — 1,5 млн тонн, овощей — 100,1 тыс. тонн, картофеля — 634,6 тыс. тонн. Кроме этого, в отчете описывается положительная динамика производства животноводческой продукции:

«В 2016 году производство скота и птицы (в убойном весе) на 20,7% превысило объемы 2010 года, производство молока — на 7,8%, производство яиц — на 3,6%».

Как видно из отчета, насыщение потребительского рынка продовольственными товарами обеспечивается в основном за счет товаров, производимых в республике. Белорусские товары среди реализованных организациями торговли продовольственных товаров составляют 80,8%, а по ряду товаров спрос покупателей практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских товаропроизводителей.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко на недавнем саммите в Сочи жёстко раскритиковал СНГ за медлительность и неэффективность. По его мнению, чтобы выйти из «сферы благих намерений» и что-то делать, Содружество нуждается в серьезной реформе.