Инвентаризация дворов в Самарской области: в ожидании финансирования

Самара, , 15:34 — REGNUM В Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий пройдет в два этапа. Об этом говорится в подписанном постановлении правительства Самарской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, собранная информация будет использована для подготовки муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018−2022 год.

Постановление называется «Об утверждении порядка проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

«Целью инвентаризации является оценка состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях, в том числе определение перечня дворовых и общественных территорий, анализ их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства. Она будет проведена в два этапа. Первый — в срок до 25 октября 2017 года — инвентаризация дворовых и общественных территорий. Второй — до 15 июля 2018 года — инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — пояснили в министерстве.

Для проведения инвентаризации формируется специальная комиссия, в ее состав входят представители органа местного самоуправления, управляющей компании и заинтересованных лиц. Она подготовит паспорт благоустройства обследуемой территории. В документе будут указаны границы территории, описаны все элементы благоустройства с фотофиксацией и необходимыми комментариями.

«Муниципалитеты региона уже приступили к этой работе, — прокомментировал заместитель министра энергетики и ЖКХ области Сергей Ульянкин. — Инвентаризация проводится для оценки степени благоустройства дворов и общественных пространств, и на основании этой объективной информации будет сформирован адресный перечень и мероприятия для включения в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на 2018−2022 годы».

Как сообщало ИА REGNUM, инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий — это очередной этап реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В 2017 году регионам на эти цели выделено 20 млрд рублей.

В рамках реализации этого проекта в Самарском регионе в текущем году запланировано привести в порядок 1468 дворовых территорий, а также четвертую очередь набережной Волги, площадь Куйбышева и Струковский сад. Из федерального бюджета региону выделено 927 млн рублей и 1 млрд рублей в качестве софинансирования предоставляет областной бюджет.

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