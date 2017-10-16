МВД Казахстана потратит 11 млрд тенге на систему электронного расследования

Астана, , 14:45 — REGNUM Для внедрения системы электронного расследования правительство Казахстана выделит 11 млрд тенге (1,9 млрд рублей). Средства будут потрачены на обновление технического оснащения органов расследования МВД, передает 16 октября LS со ссылкой на замминистра внутренних дел Казахстана Рашида Жакупова.

«Для реализации полного технического обеспечения всех подразделений, которые были бы задействованы сегодня в уголовном преследовании, нам потребуется около 11 млрд тенге, с каждым пятилетним обновлением всей технической оснащенности органов внутренних дел», — заявил Жакупов.

Он отметил, что МВД не рассчитывает получить такую сумму за раз, и что система будет внедряться поэтапно в разных областях республики. На данный момент электронная система начала работать в пилотном режиме на территории двух регионов.

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Жакупов пояснил, что сейчас электронное расследование работает по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести. В случае охвата системой тяжких и особо тяжких преступлений потребуется усиление информационной безопасности.

«Если это распространить на тяжкие и особо тяжкие преступления, то серьезно стоит вопрос информационной безопасности и невозможности вообще проникнуть в само расследование со стороны», — сказал замминистра.

Отметим, что внедрение электронного расследования в Казахстане стало возможным после принятия закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

Ранее в Казахстане были введены электронные браслеты для заключенных. При помощи новых устройств правоохранители рассчитывают оперативно реагировать на нарушение осужденными установленного судом режим передвижения.

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