«Деловая Россия» приглашает к участию в конкурсе «Лидеры России»

Москва, , 14:32 — REGNUM По мнению президента «Деловой России» Алексея Репика, конкурс «Лидеры России» — один из самых ярких и амбициозных проектов, запущенных в 2017 году.

«Конкурс объединяет людей, которым небезразлично будущее страны, а значит, их собственное будущее в современной России. Тысячи управленцев из совершенно разных областей будут соревноваться между собой для того, чтобы открыть новую страницу в своей карьере и получить возможность побороться за повышение собственных компетенций, — отметил Алексей Репик, — Управление — по сути сложная, высокотехнологичная сфера, эффективно работать в которой смогут только лидеры новой формации, готовые учиться на лучших практиках и постоянно самосовершенствоваться. Мне крайне интересно выступить наставником в таком образовательном процессе и я надеюсь, что смогу с помощью своего опыта, персональной истории включить «турбо-режим» на социальном лифте и сделать мечту участников возможной».

«Мне повезло, и в моей жизни были великие люди, профессионалы управления предприятиями промышленности. Лидеры, имевшие мужество принимать решения и никогда не уклонявшиеся от ответственности, — отметил Сергей Недорослев, президент компании «СТАН», наставник проекта «Лидеры России», — Они позволили мне быть рядом с ними, учиться тому, что я до сих пор не нашёл в самых современных книгах и теориях управления. Им некогда было писать такие книги, но по жизни они щедро делились опытом и знаниями, так понимали свой долг. Были наставниками с большой буквы и в труде, и в жизни. Это такая школа, которую больше нигде не найти. Я искренне убеждён в том, что наставничество — один из самых эффективных инструментов развития, который позволяет отбирать и растить управленцев, опирающихся на прошлый опыт и одновременно устремлённых в будущее. России нужны такие кадры, которые обеспечат стране лидерство в различных отраслях, сохранят и усилят наработанные ключевые компетенции и создадут новые. Такие возможности, конечно, приходят с практическим опытом, у наставников этот опыт уже есть, и мы с радостью передадим его растущим профессионалам, любопытным, смелым руководителям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале проведения администрацией президента масштабного кадрового конкурса. Целью проекта «Лидеры России» станет «выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны», которые уже обладают управленческими компетенциями.

Участие в конкурсе может принять любой желающий, вне зависимости от сферы его деятельности. Основные условия: кандидат должен быть гражданином Российской Федерации, быть управленцем не старше 50 лет и иметь опыт руководства не менее 5 лет. При этом для участников младше 35 лет действуют облегченные условия, в соответствии с которыми опыт работы на руководящей должности может не превышать 2 лет.

Конкурс пройдет с октября по февраль 2018 года. С 24 ноября пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве.

300 финалистов получат по 1 млн руб. на персонально выбранную программу обучения. Из числа победителей будут отобраны участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» РАНХиГС. Они получат в персональные наставники лучших управленцев страны, среди которых глава администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов, Калининградской Антон Алиханов, Тульской Алексей Дюмин, президент «Деловой России» Алексей Репик и сопредседатель бизнес-объединения Сергей Недорослев, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие.

Читайте ранее на эту тему: Кремль объявил конкурс управленцев для кадрового резерва страны; Глава «Опоры России»: Конкурс «Лидеры России» — «яркая, прорывная идея»