Рубль пытается закрепить успех за счет нефти

Москва, , 14:11 — REGNUM Закончив прошлую неделю ростом на 2,78%, цены на нефть продолжили тренд на повышение и в начале текущей недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

По ее словам, среди факторов поддержки сырья стоит назвать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая в пятницу сообщила, что за неделю до 13 октября в США общее количество буровых установок сократилось на 8 до 928 штук. И решение американского президента Дональда Трампа по вопросу иранской ядерной программы.

Также в пятницу Белый дом объявил о невыполнении Ираном условий ядерной сделки и предложил конгрессу либо немедленно выйти из соглашения с Тегераном, и теперь есть угроза того, что Иран может выйти из ядерной сделки из-за США. Сами разговоры о возобновлении давления на Иран, являются основанием для игры от покупки в расчете на возврат цены в диапазон 59−59,50$ за баррель.

«На мой взгляд, этот фактор будет держать в напряжении товарно-сырьевой рынок до поступления новых данных. Завтра в Лондоне начинается конференция Oil and Money, которая продлится до 19 октября. Но лишь в среду выйдут обновленные данные по запасам от API и EIA. Что же касается динамики национальной валюты, то на фоне крепких позиций «черного золота», рубль продолжит теснить доллар и евро назад. Американский доллар уже отметился ниже уровня 57 рублей, а единая европейская валюта продублировала минимум от 5 октября, достигнув уровня 67,20 рублей. Ближайшими зонами спроса для пар USDRUB и EURRUB выступают уровни 56,80 и 67 рублей соответственно», — добавила она.