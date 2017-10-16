Ярославская область может сорвать договоренность с Газпромом по долгам

Ярославль, , 14:04 — REGNUM «Газпром межрегионгаз Ярославль» направил обращение губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой лично вмешаться в ситуацию с платежами за газ крупнейших предприятий ЖКХ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM (копия письма имеется в редакции).

В апреле 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер и тогда врио губернатора области Дмитрий Миронов подписали соглашение, согласно которому региональные власти обещали в течение 5 лет погасить долг за газ. Взамен «Газпром» пообещал масштабные инвестиции в инфраструктуру и социальные объекты. Соглашение подразумевало полную оплату текущего потребления и погашение 20% долга ежегодно. Однако этого не произошло.

«Общество вынуждено констатировать, что за период после принятия совместных решений в феврале 2017 г. по вопросам газификации населенных пунктов региона и погашения задолженности, ситуация с обеспечением дисциплины платежей принципиально не изменилась, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она значительно ухудшилась», — говорится в письме за подписью генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергея Скорнякова.

Предприятия ЖКХ области (здесь и далее — исключая ТГК-2) сумели сократить долг за газ за 9 месяцев на 163,1 млн рублей, однако он выше уровня того же периода прошлого года на 316,8 млн. Региональные власти обещали, что к концу года долг снизиться до 1,95 млрд рублей, однако по прогнозам газовиков он вырастет до 2,46 млрд. На 1 октября сумма долга составляет 2,28 млрд рублей (1,97 млрд на 1 октября 2016 года).

Речь идет в первую очередь о предприятиях, связанных с региональными и муниципальными властями. Так рыбинское МУП «Теплоэнерго» увеличило задолженность на 154 млн, появился долг АО «Тутаевская ПГУ» в 40 млн рублей.

Как следует из письма, предложения по реструктуризации задолженности правительство региона компании не представило, а «направленные Обществом в Правительство ЯО проекты документов остались без реагирования».

«Газпром межрегионгаз Ярославль» просит Дмитрия Миронова вмешаться в ситуацию и провести конце октября — начале ноября совещание по вопросу выполнения договоренностей с «Газпромом». При этом компания по-прежнему готова погасить часть долга посредством передачи газовых сетей. Об этом же ранее заявляли представители правительства Ярославской области, однако, судя по тексту письма, и эти намерения пока не исполнены.

Какие меры предпримет «Газпром» в случае неисполнения регионом обязательств, и что будет в этом случае с инвестиционной программой, предусматривающей масштабную газификацию ряда районов области, в письме не говорится.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область ждет новых денег от Газпрома