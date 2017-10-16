В Казахстане откажутся от арестов за экономические преступления

Астана, , 14:08 — REGNUM В Казахстане планируют отказаться от арестов подозреваемых в совершении некоторых видов экономических преступлений. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора республики Марат Ахметжанов, передает «Казинформ».

"Чтобы снизить давление на бизнес, как требует глава государства, по экономическим преступлениям не будем брать под стражу. Они не опасны для жизни людей», — сказал Ахметжанов.

Он подчеркнул, что нововведения не коснутся таких преступлений, как рейдерство, контрабанда, подделка денег, а также организация финансовых пирамид и ОПГ.

Кроме того, отметил прокурор, в Уголовный кодекс перенесена норма из подзаконного акта, запрещающая начинать расследование, когда нет акта налоговой проверки или ревизии, а также судебного решения о мнимости или притворности сделки.

«В судебном процессе будет усилена состязательность сторон. Адвокаты через судью смогут добиваться от следователей проведения нужных адвокату осмотров и обысков, эксгумации и других следственных действий», — добавил Ахметжанов.

По его словам, адвокаты также будут иметь право не раскрывать имеющие особое значение для защиты доказательства, если они хотят показать их только суду.

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