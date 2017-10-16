Промпроизводство в Чувашии упало в сентябре почти на 9,4%

Чебоксары, , 14:02 — REGNUM В Чувашии по итогам девяти месяцев индекс промышленного производства к уровню января-сентября 2016 года составил 102,7%, в сентябре 2017 года к августу — 90,6%, к сентябрю 2016 года — 96,6%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

В январе-сентябре 2017 года по сравнению с январем-сентябрем 2016 года в обрабатывающих производствах индекс составил 100,7%. Рост произошёл в семи отраслях производства из 20, которые подпадают под мониторинг ведомства. Рост зарегистрирован в производстве прочих транспортных средств (индекс 167,3%), химическом производстве (118,7%), кожевенном производстве (117,2%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (106,3%), производстве машин и оборудования (103,3%), текстильной промышленности (102%), производстве готовых металлических изделий (101%).

Максимальное падение произошло в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 79,4%), бумажном производстве (85,1%), производстве автотранспортных средств (85,3%) и полиграфии (85,7%).

В обрабатывающих производствах в сентябре 2017 года по сравнению с августом индекс составил 90,2%, сентябрем 2016 года — 96%.

Добыча полезных ископаемых сократилась в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 12,6%, в электроэнергетике индекс составил 120,8%, в водоснабжении и утилизации твердых бытовых отходов — 117,7%. В том числе объём сбора, обработки, утилизации отходов и переработки вторичного сырья по итогам девяти месяцев вырос на 62,1%.