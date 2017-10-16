Долговую нагрузку на бюджет Волгоградская область снизит за счёт Москвы

Волгоград, , 13:38 — REGNUM Волгоградская область заменить коммерческие кредиты на бюджетные. Такую возможность региону даст федеральный центр, передаёт ИА REGNUM 16 октября.

О том, что правительство Российской Федерации поддержало предложение Волгоградской области и приняло решение о выделении бюджетного кредита в размере 15,756 млрд рублей на сегодняшнем оперативном совещании сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

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При этом, средства будут направлены не на текущую деятельность, а именно на «погашение долговых обязательств Волгоградской области, коммерческих кредитов».

«Бюджетный кредит позволит качественно изменить структуру государственного долга области и снизить расходы на его обслуживание. По предварительным подсчётам, экономия составит порядка 3 млрд рублей», — подчеркнул глава региона, добавив, что эти средства пойдут на социально-экономическое развитие области.

Как пояснили в областной администрации, бюджетный кредит из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита областной казны в целях замещения рыночных заимствований выделен региону под 0,1% годовых.

По оценке ожидаемого исполнения бюджета Волгоградской области по итогам 2017 года, размер государственного долга сохранится на уровне 53,4 млрд рублей (более 90% от собственных доходов бюджета). При этом на долю государственных ценных бумаг и кредитов кредитных организаций придётся 32,5% и 30,6% соответственно общего объёма государственного долга. Доля бюджетных кредитов увеличится до 35,4%, а доля государственных гарантий останется на уровне 1,5% общего объёма госдолга Волгоградской области.

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Бюджет в кредит: Власти Волгоградской области снова занимают у банков

Как уточнили в региональном комитете финансов, за десять месяцев 2017 года доходы региональной казны по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 1,2% (+ 609,7 млн рублей), составив 51,649 млрд рублей. А вот налоговые и неналоговые доходы, напротив, уменьшились на 0,4% или 149,2 млн рублей и составили 38,389 млрд рублей. Так, на 3,3% сократилось поступление налога на прибыль — это 424,7 млн рублей, и поступление акцизов — на 17,3% или более 1 млрд рублей.

Расходы бюджета на 1 сентября 2017 года сократились на 2,3% (или 1,278 млрд рублей), составив 53,205 млрд рублей. Дефицит областной казны по-прежнему значителен — 1,556 млрд рублей. Государственный долг составил 53,439 млрд рублей и увеличился с начала года на 0,1%(или 30 млн рублей).

Добавим, что Волгоградская область оказалась в числе 15-ти регионов, которые были вынуждены вернуть в первом полугодии 2017 года более 80 млрд рублей бюджетных кредитов. Причиной стало нарушение обязательств перед Минфином РФ.

По данным Федерального казначейства, Волгоградская область вернула больше всех — 21,329 млрд рублей. Следующая за ней Архангельская область — почти в два раза меньше — свыше 12,3 млрд рублей.

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В соответствии с рейтингом Минфина по итогам 2016 года, Волгоградская область отнесена к субъектам РФ с надлежащим качеством управления региональными финансами с пометкой «регионы, нарушившие условия соглашения по предоставлению бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ», пишет «ВолгаПромЭксперт».

Как сообщало ИА REGNUM, в целях снижения долговой нагрузки региональных бюджетов Минфином РФ будет проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015—2017 годах, и предусмотрено их погашение в течение семи лет, то есть до 2024 года. Программа будет запущена уже с 1 января 2018 года.

В случае обеспечения руководством регионов роста в 2018—2019 годах налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов выше уровня инфляции, будет предусмотрена дополнительная возможность — продление общего срока реструктуризации до 12 лет, до 2029 года. Эти предложения позволят регионам обеспечить равномерное погашение задолженности по бюджетным кредитам и снизить объёмы их возврата, а также высвободить средства для финансирования приоритетных расходных обязательств. По предварительным оценкам, только в первые два года реализации программы субъекты РФ смогу высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.