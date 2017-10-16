Казахстан начал экспорт природного газа в КНР

Астана, , 13:20 — REGNUM В Казахстане запустили природный газ по магистральному газопроводу «Бейнеу-Бозой-Шымкент» в транснациональный газопровод «Центральная Азия — Китай», сообщает 16 октября МИА «Казинформ».

Согласно сообщению, при торжественной церемонии запуска казахстанского газа в Китай присутствовал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, директор «КазТрансГаза» Рустам Сулейманов и другие. В ходе церемонии участники связались с газоизмерительной станцией «Акбулак» возле Шымкента, подтвердив начало экспорта голубого топлива из Казахстана в Китай.

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Напомним, ранее казахстанская фирма «КазТрансГаз» и китайская «PetroChina International Petrolium» заключили соглашение о поставке 5 млрд кубометров газа из Казахстана в КНР в течение года. Выручка казахстанской стороны от этой сделки составит порядка $1 млрд. Поставки голубого топлива будут идти с западных месторождений Казахстана и запасов «КазТрансГаза» через пограничный китайский пункт «Хоргос».

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Также Казахстан и Узбекистан ранее подписали договор, позволяющий Казахстану свободно транспортировать свой газ через территорию Узбекистана за рубеж.

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