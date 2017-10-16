ТоАЗ модернизировал второе суперхранилище аммиака

Самара, , 13:11 — REGNUM Несмотря на непростую экономическую обстановку в РФ, стержневым для отечественной промышленности предприятиям удаётся показывать высокие производственные результаты и укреплять свои позиции. Так, один из лидеров российского химпрома — ПАО «Тольяттиазот» — закончил капитальный ремонт изотермического резервуара Т-02 (В) для хранения 30 тыс. тонн жидкого аммиака. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Это уже второе из отремонтированных на предприятии крупнейших в России изотермических хранилищ, общий объём которых составляет 60 тысяч тонн. Модернизацию первого резервуара — Т-02 (А) — завод успешно провёл в 2015 году.

«Работа с изотермическими хранилищами, которые прошли капитальный ремонт с заменой тепловой изоляции, позволит предприятию значительно снизить затраты на поддержание аммиака в нужном температурном режиме, а также значительно уменьшит потери газообразного аммиака в процессе его хранения, тем самым улучшив экономику производства в целом и уровень промышленной безопасности», — рассказал заместитель генерального директора по операционной деятельности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Виктор Казачков.

Капитально отремонтировать второе из двух хранилищ-гигантов на заводе решили в начале 2017 года. С апреля специалисты приступили к замене теплоизоляции. Перед этим они провели подробнейшую диагностику резервуара и всего оборудования с учётом современной прогрессивной методики в сфере промышленной безопасности и возможности внедрения новейших разработок и материалов.

Масштабы работ впечатляют: пятидесятиметровую изотермическую ёмкость покрыли двумя слоями плит из пеностекла — одного из самых эффективных материалов по теплоизоляционным характеристикам. Кроме повышенной прочности и долговечности, к преимуществам этого материала можно отнести его влагостойкость и соответствие всем требованиям пожарной безопасности.

Также на резервуаре полностью обновили предохранительные устройства, запорную арматуру и фундаментную плиту. Этот ремонт, считают на предприятии, повысит надёжность и безопасность хранилища, а любая возможность испарения аммиака при самых высоких летних температурах воздуха теперь будет полностью исключена.

Стоит отметить, что кроме подрядных организаций, в проведении модернизации активно участвовали и собственные специалисты «Тольяттиазота», показавшие при этом высокую квалификацию и чёткое взаимодействие между цехами.

«Тольяттиазот» — не только один из лидеров российской химической промышленности и крупнейших налогоплательщиков региона, но также предприятие с высоким уровнем социальной и экологической ответственности. На протяжении многих лет он поддерживает разнообразные культурные и экологические инициативы, повышая степень охраны труда своих сотрудников и технологическую безопасность производства.

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